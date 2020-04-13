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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Turgut Doğan inançlı

Turgut Doğan inançlı

'ın devre arasında kadrosuna kattığı , "Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Altay, bu kadroyla 'e çıkacaktır. Dünya zor günlerden geçiyor. Bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

'ın devre arasında kadrosuna kattığı , "Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Altay, bu kadroyla 'e çıkacaktır. Dünya zor günlerden geçiyor. Bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 13.4.2020
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