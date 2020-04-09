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09 Nisan 2020, Perşembe
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Giresun’u çok sevdim

Giresun’u çok sevdim

Giresunspor'un sol beki , yeniden 'de boy göstermek istediğini açıkladı.

Giresunspor'un sol beki , yeniden 'de boy göstermek istediğini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, "7 senelik ve yaşantımdan sonra Giresun'a gittim. Giresun'a ilk geldiğimde şehrin güzelliği, yeşilliği, denizi beni çok etkiledi. Giresun'u çok seviyorum. İlk aydan sonra şehre alıştım. Lig bittiğinde umarım Giresunspor Süper Lig'e çıkar. Tekrar Süper Lig'e dönmek istiyorum" dedi.
  1. 9.4.2020
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