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27 Şubat 2020, Perşembe
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Ümraniye’den altın vuruş

Ümraniye’den altın vuruş

Yeni ile iyi bir hava yakalayan , deplasmanda karşılaştığı ’u 1-0 mağlup etti.

Yeni ile iyi bir hava yakalayan , dün akşam deplasmandı karşılaştığı 'u 1-0 mağlup etti. 34'üncü dakikada Tomislav Glumac'ın golüyle galibiyete ulaşan temsilcisi, üst üste 2. galibiyetini aldı. Ümraniye, bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken, Adanaspor 18 puanla küme düşme hattında kaldı.
  1. 27.2.2020
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