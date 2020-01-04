Yarenler Arif’i de bitirdi
Transferin hızlı ekibi Boluspor, Halilovic ve Delarge’nin ardından 3. transferini de yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, Karagümrük forması giyen Arif Morkaya'yla 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sezon başında İstanbul ekibine gelen 30 yaşındaki orta saha, ilk yarıda 12 karşılaşmaya çıktı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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