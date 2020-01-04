Yarenler Arif’i de bitirdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Yarenler Arif’i de bitirdi

Yarenler Arif’i de bitirdi

Yarenler Arif’i de bitirdi

Transferin hızlı ekibi , Halilovic ve Delarge’nin ardından 3. transferini de yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Karagümrük forması giyen 'yla 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Sezon başında İstanbul ekibine gelen 30 yaşındaki orta saha, ilk yarıda 12 karşılaşmaya çıktı.
  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarenler Arif’i de bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN