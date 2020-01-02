Bucaspor’dan imza şov

3. Lig ekibi Ci Group Buca, 4 transfer yaptı. İzmir temsilcisi, Kırklareli'den sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca GB'den stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut'tan santrfor Fuat Gölbaşı'nı aldı.

3. Lig ekibi Ci Group Buca, 4 transfer yaptı. İzmir temsilcisi, Kırklareli'den sağ kanat Burak Sürmeli, Altındağ'dan kaleci Kıvanç Küçükkarış, Darıca GB'den stoper Ferhat Çoban ve Etimesgut'tan santrfor Fuat Gölbaşı'nı aldı. Tayfur Emre, Cafercan, Ceyhun, Berke Sağkan, Erkan ve Asım'la yollar ayrıldı. Berke Bıyık, 1.5 yıl Nevşehir'e kiralandı.