Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve "Mart ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.