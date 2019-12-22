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22 Aralık 2019, Pazar
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Çotanak Stadı ’ta açılıyor

Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor

Başkanı , hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve " ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.

Belediye Başkanı , hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve " ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.

  1. 22.12.2019
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