Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve "Mart ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve "Mart ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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