Adebayor bombası! Adana'ya transfer...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve siyah beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile tamamlanan maç sonrası takımı Kayserispor'dan ayrılan Emmanuel Adebayor için flaş iddia... Togolu golcünün yeni adresinin Adana Demirspor olabileceği öne sürüldü.

İddialara göre; TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Güney ekibi son olarak Fatih Karagümrük'ten ayrılan Erkan Zengin ile sözleşme imzalamıştı.

ADEBAYOR BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ...

"Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum."