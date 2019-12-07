Adebayor bombası! Adana'ya transfer...
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesi sonrasında takımı Kayserispor'dan ayrılacağını duyurarak karşılaşmanın ardından sözleşmesini fesheden Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un ilk talibi Adana'dan oldu. TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 25 yaşındaki golcü oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve siyah beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile tamamlanan maç sonrası takımı Kayserispor'dan ayrılan Emmanuel Adebayor için flaş iddia... Togolu golcünün yeni adresinin Adana Demirspor olabileceği öne sürüldü.
İddialara göre; TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Güney ekibi son olarak Fatih Karagümrük'ten ayrılan Erkan Zengin ile sözleşme imzalamıştı.
ADEBAYOR BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ...
"Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum."
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Adebayor bombası! Adana'ya transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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