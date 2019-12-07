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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Kaf-Kaf’ta parola ‘6’

Kaf-Kaf’ta parola ‘6’

 hafta 'ya kaybederek 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan , devrenin parolasını belirledi. , ve maçlarından 6 puan çıkartarak devreye girmek istiyor.

hafta 'ya kaybederek 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan , devrenin parolasını belirledi. , ve maçlarından 6 puan çıkartarak devreye girmek istiyor.
  1. 7.12.2019
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