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06 Aralık 2019, Cuma
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1 yıllık hasrete son vermek istiyor

Balıkesirspor 1 yıllık hasrete son vermek istiyor

1. Lig ekibi Ekol Hastanesi , yarın 'e konuk olacağı 14. hafta maçını kazanarak yaklaşık 1 yıldır süren deplasman galibiyeti hasretine son verme peşinde.

Ekol Hastanesi , deplasmandaki son galibiyetini 10 Aralık 2018 tarihinde karşısında 2-0'lık skorla aldı. Kırmızı-beyazlılar, aradan geçen 362 gün içinde dış sahada hiçbir mücadeleyi kazanamadı.

Rakip sahalarda mücadele verdiği son bin 350 dakikada galibiyet sevinci yaşayamayan Balıkesirspor'da Ali Tandoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.

Balıkesirspor, yeni teknik direktörü yönetiminde 1 yıllık deplasman fobisini yenmeye çalışacak.

15 DEPLASMANDA HİÇ KAZANAMADI

Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından ligde 15 deplasman müsabakasına çıkan Balıkesirspor, bu karşılaşmaların 12'sini kaybederken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, son 15 dış saha maçında Hatayspor'a 3-0, Altınordu'ya 1-0, 'a 1-0, Ümraniyespor'a 2-0, Altay'a iki kez 1-0 , 'a 1-0, 'ne 1-0, Denizlispor'a 1-0, 'a iki kez 2-0, Keçiörengücü'ne 1-0 ve Ekol Göz Menemenspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olurken, İstanbulspor'la 2-2, 'la da 0-0 berabere kaldı.

DAĞLI: "BALIKESİRSPOR YENİ BİR YÜKSELİŞTE"

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklamada, 15 maçtır deplasmanda galibiyet alamadıklarını ve bu şanssızlığı kırmak istediklerini söyledi.

Yarın rakip sahada oynayacakları maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Dağlı, "Yeni teknik direktörümüz takımımıza yeni bir heyecan getirecektir. Futbolcularımız da çok iyi hazırlandılar. Bir yıl sonra ilk defa deplasmanda maç almayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yarın oynayacağımız maçı alarak, herkese kendimizi göstermek istiyoruz. Balıkesirspor yeni bir yükselişte. Taraftarlarımızın maça gelerek destek vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 16.30'da Vefa Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

  1. 06.12.2019
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