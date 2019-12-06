Altay'da Ali Tandoğan imzaladı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirildi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ali Tandoğan, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkan Ekmekçioğlu imzanın hayırlı olması temennisinde bulunurken; Tandoğan da Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Genç teknik adam siyah-beyazlı kulübün, denk güçlerin mücadelesine dönüşen 1'inci Lig'de sezon başı belirlediği Süper Lig hedefi için çalışacaklarını kaydetti. Salı günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcı, bir maçlık cezası nedeniyle pazar günü Osmanlıspor deplasmanında yeni takımını tribünden izleyecek.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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