Altay'da Tandoğan imzaladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altay'da Ali Tandoğan imzaladı

'da imzaladı

Altay'da Ali Tandoğan imzaladı

1'inci Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ali Tandoğan, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Ekmekçioğlu imzanın hayırlı olması temennisinde bulunurken; Tandoğan da gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Genç teknik adam siyah-beyazlı kulübün, denk güçlerin mücadelesine dönüşen 1'inci Lig'de sezon başı belirlediği hedefi için çalışacaklarını kaydetti. Salı günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcı, bir maçlık cezası nedeniyle pazar günü deplasmanında yeni takımını tribünden izleyecek.

  1. 06.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'da Ali Tandoğan imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN