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06 Aralık 2019, Cuma
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Altay'da dönemi başladı

Altay'da Ali Tandoğan dönemi başladı

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen 'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör 'la sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ekmekçioğlu, imzanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ali Tandoğan ise Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu, siyah-beyazlı ekibin sezon başı belirlediği hedefi için çalışacaklarını kaydetti.

Daha önce Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Ali Tandoğan, cezası nedeniyle bu haftaki karşılaşmasını tribünden takip edecek.

  1. 06.12.2019
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