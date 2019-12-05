Ali Tandoğan Altay yolunda - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Altay yolunda

Ali Tandoğan Altay yolunda

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da alınan kötü sonuçların ardından salı günü Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, aynı gün 'daki görevinden istifa eden 'ı görüşme için 'e davet etti. Siyah-beyazlı kurmaylarla Teknik Direktör Ali Tandoğan arasında telefonla gerekçeleşen ilk temas olumlu geçti.

Altay yönetimi, teklife sıcak bakan 'la en geç yarına kadar masaya oturup detayları konuşacak. Yönetim ve genç teknik adam arasında şartlarda anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Tandoğan'la anlaşma sağlanamazsa , , İrfan Buz gibi alternatif adayları gündeme gelecek.

KUPADA TURU ZORA SOKTU
5'nici Tur ilk maçında evinde 'a 2-1 yenilen Altay, 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. ekibinde daha önce yine kupada deplasmanda Büyükşehir Başakspor'a gol atan Brezilyalı Leandrinho, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü de yine kupada penaltıdan Trabzonspor filelerine gönderdi. Altay'da sağ dizinden sakatlanan stoper Gençer'in deplasmanı öncesi durumu belirsiz.

  1. 05.12.2019
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