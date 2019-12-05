Ali Tandoğan Altay yolunda

Altay yönetimi, teklife sıcak bakan Ali Tandoğan'la en geç yarına kadar masaya oturup detayları konuşacak. Yönetim ve genç teknik adam arasında şartlarda anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Tandoğan'la anlaşma sağlanamazsa Metin Diyadin, Yücel İldiz, İrfan Buz gibi alternatif teknik direktör adayları gündeme gelecek.



KUPADA TURU ZORA SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası 5'nici Tur ilk maçında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Altay, 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. İzmir ekibinde daha önce yine kupada deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a gol atan Brezilyalı Leandrinho, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü de yine kupada penaltıdan Trabzonspor filelerine gönderdi. Altay'da sağ dizinden sakatlanan stoper Gençer'in Osmanlıspor deplasmanı öncesi durumu belirsiz.