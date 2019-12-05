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05 Aralık 2019, Perşembe
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gıpta ediliyor

Bolu gıpta ediliyor

hocası , oynadıkları oyun ve alınan sonuçlarla herkesi mutlu edecek takımın ortaya çıktığını söyledi. Özköylü, "6 maçta sadece 1 kez gol yedik, 4 maçı kazandık. Harika gidiyoruz" yorumunu yaptı.

hocası , oynadıkları oyun ve alınan sonuçlarla herkesi mutlu edecek takımın ortaya çıktığını söyledi. Özköylü, "6 maçta sadece 1 kez gol yedik, 4 maçı kazandık. Harika gidiyoruz" yorumunu yaptı.
  1. 5.12.2019
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