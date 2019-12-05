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05 Aralık 2019, Perşembe
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Giresunspor 3 puana gidiyor

Giresunspor 3 puana gidiyor

Pazar günü 'ya gidecek 'da iddialı konuştu. Kutlu, "Maça odaklandık. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden biri. 3 puana gidiyoruz" dedi ve ile Tanase'nin sakatlandığı için olmayacağını belirtti.

Pazar günü 'ya gidecek 'da iddialı konuştu. Kutlu, "Maça odaklandık. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden biri. 3 puana gidiyoruz" dedi ve ile Tanase'nin sakatlandığı için olmayacağını belirtti.
  1. 5.12.2019
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