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05 Aralık 2019, Perşembe
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Hedefimiz zirve

Hedefimiz zirve

2. Lig ekibi yeni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki tecrübeli hoca, "Yıllardır hayalini kurduğumuz hedefleri hayata geçirecek ortamı daha güçlü bir şekilde burada görüyorum. Umarım hayal ettiğimiz Sakaryaspor'un, hayal ettiğimiz yerlerin yolculuğuna bugünden itibaren başlamış oluruz" diye konuştu. Şaban Yıldırım 4. kez göreve geldi.

2. Lig ekibi yeni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki tecrübeli hoca, "Yıllardır hayalini kurduğumuz hedefleri hayata geçirecek ortamı daha güçlü bir şekilde burada görüyorum. Umarım hayal ettiğimiz Sakaryaspor'un, hayal ettiğimiz yerlerin yolculuğuna bugünden itibaren başlamış oluruz" diye konuştu. Şaban Yıldırım 4. kez göreve geldi.
  1. 5.12.2019
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