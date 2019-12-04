TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
6 ARALIK CUMA:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
7 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
8 ARALIK PAZAR:
14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge
16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
9 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman
- 04.12.2019
- Güncelleme: 04.12.2019 17:37
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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