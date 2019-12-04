TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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1. 'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

TFF 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

1. 'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

6 ARALIK CUMA:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

7 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

8 ARALIK PAZAR:

14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge

16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan

16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

9 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman

  1. 04.12.2019
  2. Güncelleme: 04.12.2019 17:37
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