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04 Aralık 2019, Çarşamba
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1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

TFF 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 13. haftanın ardından , Altay ve 'un teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla ligde teknik heyetinde değişikliğe giden takım sayısı 12'ye yükseldi.

İlk olarak 'un Ümit Özat'la yollarını ayırdığı 1. Lig'de, Adana ekibinden sonra Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi.

Ligde 4. haftanın ardından Muzaffer Bilazer'le, Boluspor 'la ve Giresunspor da ile yollarını ayırdı. 5. haftadan sonra Ramazan Kurşunlu ile 6. haftanın ardında da Hatayspor İlhan Palut'la yollarını ayırdı. Ligde 7. haftadan sonra ise 'te , 'da ise Levent Eriş dönemi sona erdi.

Ligde son olarak , Ali Tandoğan'la, Altay, Sait Karafırtınalar'la ve da Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Bu süreçte Cüneyt Dumlupınar'ın ardından Fatih Karagümrük'te göreve gelen Erkan Zengin'in de ayrılmasıyla, Giray Bulak'la anlaşıldı. Bulak'ın dışında Adana Demirspor, 'i, Eskişehirspor, Coşkun Demirbakan'ı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erkan Sözeri'yi, Boluspor, 'yü, Giresunspor, 'yu, Ekol Göz Menemenspor, Cenk Laleci'yi, Hatayspor, Bayram Toysal'ı ve Adanaspor da 'nu takımın başına getirdi.

GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLANLAR

Bu değişikliklerden sonra ligde geçen sezondan bu yana takımlarının başında yer alan isim sayısı 4'e düştü. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Cesar Grup Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

Akhisarspor'da ve Bursaspor'da Yalçın Koşukavak da bu sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor.

7 İSİM SÜPER LİG'E YÜKSELME SEVİNCİ YAŞADI

1. Lig'de şu anda görev yapan 7 isim daha önce takımlarını 'e taşıdı.

Engin İpekoğlu, Kocaelispor ve Adanaspor'la, Mehmet Altıparmak Gaziantep FK ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la, Uğur Tütüneker Konyaspor ile Osmanlıspor'la, Coşkun Demirbakan Diyarbakırspor'la, Giray Bulak, Kardemir Karabükspor'la, Hakan Kutlu, Mersin İdmanyurdu ile Osman Özköylü ise Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig vizesi aldı.

  1. 04.12.2019
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