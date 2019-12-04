Adanaspor Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.