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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Adanaspor Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

1. Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Altınordu ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. , 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 04.12.2019
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