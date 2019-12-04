Adanaspor Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
TFF 1. Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Altınordu ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
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KaraKartal Abouabakar
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Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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