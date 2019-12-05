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05 Aralık 2019, Perşembe
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Akhisarspor'da değişim

Akhisarspor'da değişim

1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor'da beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Kulüpte 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten , yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.

Eryüksel, Karabulut başkanlığındaki mevcut yönetimde asbaşkan olarak çalışmaya devam edecek. Son dönemde hafta içi takımın antrenmanlarını izleyip maçlara gelmeyen , taraftardan geçen sezondan bu yana tepki görüyordu. Eryüksel'in geçen haziran ayında camiaya tarihini ve yerini ilan etmeden sessiz sedasız kongreye gitmesi, kulübün mali durumuyla ilgili üyeleri bilgilendirmemesi eleştiri almıştı.

Ege temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir koltukta oturan Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez 'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 , 2 finali oynadı. Akhisar, bu dönemde 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı. 31 Mart'taki son yerel seçimlerde belediye başkanlığına da aday olan Eryüksel, Besim Dutlulu'yla girdiği yarışı kaybetti. Takım geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra Dutlulu ile Eryüksel'in arası açıldı. Dutlulu, bu dönemde Eryüksel yönetimiyle köprüleri attı. Sessiz sedasız kongreye giden yeşil-siyahlılarda belediye ve yönetimin arasındaki buzlar, sezon öncesi zorunlu olarak eridi.

  1. 05.12.2019
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