Akhisarspor'da değişim
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor'da beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Kulüpte 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.
Eryüksel, Karabulut başkanlığındaki mevcut yönetimde asbaşkan olarak çalışmaya devam edecek. Son dönemde hafta içi takımın antrenmanlarını izleyip maçlara gelmeyen Hüseyin Eryüksel, taraftardan geçen sezondan bu yana tepki görüyordu. Eryüksel'in geçen haziran ayında camiaya tarihini ve yerini ilan etmeden sessiz sedasız kongreye gitmesi, kulübün mali durumuyla ilgili üyeleri bilgilendirmemesi eleştiri almıştı.
Ege temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir koltukta oturan Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, bu dönemde 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı. 31 Mart'taki son yerel seçimlerde belediye başkanlığına da aday olan Eryüksel, Besim Dutlulu'yla girdiği yarışı kaybetti. Takım geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra Dutlulu ile Eryüksel'in arası açıldı. Dutlulu, bu dönemde Eryüksel yönetimiyle köprüleri attı. Sessiz sedasız kongreye giden yeşil-siyahlılarda belediye ve yönetimin arasındaki buzlar, sezon öncesi zorunlu olarak eridi.
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Akhisarspor'da değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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