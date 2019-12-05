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05 Aralık 2019, Perşembe
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'da savunma alarmı

Bursaspor'da savunma alarmı

'nda 5'inci Tur ilk maçında , deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 4-2 kaybederken, tur şansını Bursa'ya bıraktı. Rövanş mücadelesinde en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyacak Bursa temsilcisinin, son iki maçında savunma alarm vermeye başladı.

, son iki maçında kalesinde 6 gol görürken, öncesinde başarılı savunma grafiğiyle öne çıkıyordu. Hücumda ise sorun yaşamayan yeşil beyazlılar, ligin en golcü ekiplerinden biri oldu. Ligde oynadığı son maçta deplasmanında kalesinde iki gol gören yeşil beyazlıların, son iki maçında toplamda 6 kez fileleri havalandırıldı.

SAVUNMADA HESAPLAR BOZULDU

Son olarak 1'inci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynadığı karşısında kalesinde 4 gol gören Bursaspor, bu maçın ardından özellikle savunmada iyileşmeler göstermişti. Son oynanan Adanaspor maçına dek; 7 lig maçında savunma kurgusunu iyi gerçekleştiren Bursa temsilcisi, bu maçlarda sadece 5 gol yedi. Ancak lig ve kupada oynanan son maçlar savunmadaki hesapları bozarken, Erzurum deplasmanındaki rotasyon da yenilen goller de etkili oldu.

HÜCUMDA SORUN YAŞAMIYOR

Öte yandan TFF 1'inci Lig'de 13 hafta geride kalırken Bursaspor'un 16 kez fileleri sarsıldı. Ligin en az golü kalesinde gören 7'nci ekibi olan Bursa temsilcisi, buna karşın attığı gollerle ön plana çıktı. Bu sezon ligde 13, kupada ise 3 maç olmak üzere toplamda 16 resmi maça çıkan yeşil beyazlılar, sadece bir kez (evinde 'a karşı) gol sevinci yaşayamadı. Bunun dışında ligde 20 gol kaydeden Bursaspor, ligin en golcüleri Cesar Group Ümraniyespor (23) ve İstanbulspor'un (21) ardından üçüncü en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

  1. 05.12.2019
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