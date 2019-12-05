Hatayspor'da hedef şampiyonluk
Toysal, ligin 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahalarında Boluspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Çalgın Tesisleri'nde açıklamada bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, "Çok iyi oynayıp puan kaybetmektense çok kötü oynayıp puan almayı tercih ederim. Çünkü bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz istiyoruz." dedi.
Ligde liderliklerini sürdürmek istediklerini belirten Toysal, takımlarının şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Çok iyi oynayıp puan kaybetmektense çok kötü oynayıp puan almayı tercih ederim. Çünkü bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda oyuncularımın şu ana kadar vermiş olduğu karakter, göstermiş oldukları mücadele bizi çok memnun ediyor."
Toysal, Boluspor karşılaşmasına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, zor bir maça çıkacaklarını, taraftarın desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Orta saha oyuncusu Aabid Rayane de şampiyonluk hedeflediklerini ve Boluspor maçından üç puan almayı istediklerini ifade etti.
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Hatayspor'da hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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