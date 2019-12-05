Karşıyaka'dan transfer hamlesi

TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor.
3'üncü Lig 2'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada Turgutluspor'a 2-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor.
Liglerde daha önce Manisaspor, Bucaspor gibi kulüpler borçlu olduğu eski futbolculardan feragatname alarak tek dönemliğine transfer yasağını kaldırdı. Karşıyaka yasağı açarken oyuncular ve avukatlarına bir miktar ödeme yapmak için de kaynak arıyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, transfer yasağını devre arasında açabilirse 4 yıldır altyapıdan profesyonel yapılan gençler dışında değişmeyen mevcut kadrosunu takviye edecek. Bazı bölgelerde alternatifi olmayan, elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor. Derincespor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da 5 golle takımın en golcü ismi Doğukan, cezası nedeniyle görev yapamayacak.
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Karşıyaka'dan transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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