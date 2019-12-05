Mbappe'nin gol sevincinde Nihat Kahveci detayı

Fransa Ligue 1'de PSG'nin Nantes'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede karşılaşmada gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu. 52. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren yıldız futbolcunun sevinci de bir hayli konuşuldu.

Attı gol sonrası sahada yan uzanarak kutlama yapan Mabppe'nin bu görüntüsüne Türk futbolseverler sosyal medya üzerinden, 'Nihat Kahveci sevinci' yorumunu yaptı. Bilindiği gibi Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Nihat Kahveci de attığı goller sonrası Mabppe'ye benzer bir kutlama yapıyordu.

İşte o gol sevinçleri;





