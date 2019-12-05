Mbappe'nin gol sevincinde Nihat Kahveci detayı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Mbappe'nin gol sevincinde detayı

Mbappe'nin gol sevincinde Nihat Kahveci detayı

Paris Saint-Germain forması giyen , Nantes'ı 2-0 yendikleri maçta takımı adına ilk golü kaydeden isim oldu. Fransız yıldız attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle akıllara eski milli futbolcu 'yi getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de 'nin Nantes'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede karşılaşmada gol perdesini açan isim oldu. 52. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren yıldız futbolcunun sevinci de bir hayli konuşuldu.

Attı gol sonrası sahada yan uzanarak kutlama yapan Mabppe'nin bu görüntüsüne Türk futbolseverler sosyal medya üzerinden, ' sevinci' yorumunu yaptı. Bilindiği gibi ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Nihat Kahveci de attığı goller sonrası Mabppe'ye benzer bir kutlama yapıyordu.

İşte o gol sevinçleri;



  1. 05.12.2019
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