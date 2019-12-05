Mbappe'nin gol sevincinde Nihat Kahveci detayı
Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, Nantes'ı 2-0 yendikleri maçta takımı adına ilk golü kaydeden isim oldu. Fransız yıldız attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle akıllara eski milli futbolcu Nihat Kahveci'yi getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1'de PSG'nin Nantes'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede karşılaşmada gol perdesini açan isim Kylian Mbappe oldu. 52. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren yıldız futbolcunun sevinci de bir hayli konuşuldu.
Attı gol sonrası sahada yan uzanarak kutlama yapan Mabppe'nin bu görüntüsüne Türk futbolseverler sosyal medya üzerinden, 'Nihat Kahveci sevinci' yorumunu yaptı. Bilindiği gibi Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Nihat Kahveci de attığı goller sonrası Mabppe'ye benzer bir kutlama yapıyordu.
İşte o gol sevinçleri;
- 05.12.2019
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