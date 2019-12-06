Eskişehirspor: 3 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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: 3 - 1 | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor: 3 - 1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. Lig’in 14. haftasının açılış maçında , sahasında ağırladığı ’u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 41. dakikalarda ve 83. dakikada kaydetti.

1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Eskişehirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 41. dakikalarda ve 83. dakikada kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 65. dakikada Serkan Göksu attı.

2 hafta aradan sonra kazanan Eskişehirspor, bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti. Ligde üst üste ikinci maçında da kazanamayan Ümraniyespor ise 22 puanda kaldı.

Eskişehirspor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise 'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen misafir takım atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren 'in şutu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ferhat'ın ortasına iyi yükselen Emre Güral, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Jesse, topu Emre Güral ile buluşturdu. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
58. dakikada Emircan'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci kornere tokatladı.
61. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında sağ çaprazda topla buluşan Emre'nin düzgün vuruşu direkten döndü.
64. dakikada Muharrem'in sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Serkan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Mehmet'in Özcan'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Jesse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

  1. 06.12.2019
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