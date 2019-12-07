Es-Es 3’lük attı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Es-Es 3’lük attı

Es-Es 3’lük attı

Es-Es 3’lük attı

Haftanın açılış maçında ’u ağırlayan Emre (2) ve Sekidika’nın golleriyle 2 maç sonra 3 puanla tanıştı.

TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında 4 gol çıkarken 3 puana uzanan taraf ev sahibi oldu: 3-1. Seyircisi önünde Emre Güral'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapayan Kırmızı Şimşekler karşısında , Serkan Göksu ile farkı bire indirdi: 2-1. Eskişehirspor, 83'te Jesse Sekidika ile karşılaşmanın skorunu belirleyerek 2 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 5'e yükselten kırmızı- siyahlılar, önümüzdeki hafta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Üs üste 2. maçında da kazanamayan Ümraniye ise Osmanlı'yı ağırlayacak.
  1. 7.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Es-Es 3’lük attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN