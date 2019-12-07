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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Bal-Kes 1 yıllık hasreti bitirecek

Bal-Kes 1 yıllık hasreti bitirecek

Son dört maçın kazanamayan , bugün deplasmanında 1 yıllık şanssızlığına da son vermek istiyor. Dış sahadaki son zaferini 2018’de FK’ye karşı 2-0’la alan kırmızı- beyazlılar, ardından 15 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik elde etti.

Son dört maçın kazanamayan , bugün deplasmanında 1 yıllık şanssızlığına da son vermek istiyor. Dış sahadaki son zaferini 2018'de FK'ye karşı 2-0'la alan kırmızı- beyazlılar, ardından 15 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik elde etti.
  1. 7.12.2019
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