Tandoğan’dan 1.5 yıllık imza - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Tandoğan’dan 1.5 yıllık imza

Tandoğan’dan 1.5 yıllık imza

, 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu 'a emanet etti. 1.5 yıllık imzayı atan 42 yaşındaki hoca, "Altay gibi büyük bir camiaya geldiğim için onur duyuyorum. hedefi için çalışacağız" dedi. Tandoğan, cezası nedeniyle Osmanlı maçını tribünden izleyecek.

, 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu 'a emanet etti. 1.5 yıllık imzayı atan 42 yaşındaki hoca, "Altay gibi büyük bir camiaya geldiğim için onur duyuyorum. hedefi için çalışacağız" dedi. Tandoğan, cezası nedeniyle Osmanlı maçını tribünden izleyecek.
  1. 7.12.2019
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