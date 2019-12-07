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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Timsah’ta Kembo sürprizi

Timsah’ta Kembo sürprizi

'dan yılbaşına kadar 1.2 milyon euro alacağı olan Kembo, 2. yarıda 'da oynarsa; alacağını sezon sonuna kadar erteleyeceğini kulübe bildirdi. Yeşil-beyazlılar, ödeme yapmazsa tarafından yasağı cezası alacak.

'dan yılbaşına kadar 1.2 milyon euro alacağı olan Kembo, 2. yarıda 'da oynarsa; alacağını sezon sonuna kadar erteleyeceğini kulübe bildirdi. Yeşil-beyazlılar, ödeme yapmazsa tarafından yasağı cezası alacak.
  1. 7.12.2019
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