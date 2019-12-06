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06 Aralık 2019, Cuma
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Altay ile anlaştı

Altay Ali Tandoğan ile anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük için 'la prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, dün masaya oturdukları genç teknik adamla şartlarda el sıkıştı.

1. Lig ekiplerinden Altay, 'la prensip anlaşmasına vardı. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları kapsamında Ali Tandoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardıklarını aktaran Töraydın, 41 yaşındaki teknik adamla gün içinde sözleşme imzalayabileceklerini kaydetti.

Sezona Ekol Hastanesi Balıkesirspor takımında başlayan Ali Tandoğan, 13. haftanın ardından görevinden ayrılmıştı.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan geçen salı ayrılan Tandoğan, bugün 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamak için kulübe gelecek. 42 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Yukatel Denizlispor ve Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Ali Tandoğan, 2018-19'da ekibine 2'nci Lig'de Play-Off oynattı. Tandoğan, futbolculuk yıllarında 'de dahil birçok kulüpte oynadı.

  1. 06.12.2019
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