Menemen'de sağ bekler döndü
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da sakatlıkları bulunan sağ bekler Semih Ceylan ve Canberk Aydın'ın tamamen iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı.
İki oyuncunun da son idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldığı ifade edilirken, teknik direktör Cenk Laleci elmacık kemiği kırılan stoper Trtovac dışında eksiklerinin kalmadığını söyledi. Cenk Laleci, "Semih geçen hafta deplasmanda oynadığımız Boluspor maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devre sahaya çıkamamıştı. Neyse ki sakatlığı atlattı. Canberk de iyi durumda. Takım içinde forma rekabeti üst seviyede, bu da bizim başarımızın sırlarından biri. Kim görev alırsa alsın takım için elinden geleni yapıyor. Sahadakiler ve kulübedekiler başarı için tek yürek oldu" diye konuştu.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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