Altınordu'nun kozu İzmir - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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'nun kozu

Altınordu'nun kozu İzmir

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan , devre arasına kadar oynayacağı son 4 maçın 3'üne 'de çıkacak olmanın avantajını kullanmak istiyor. Pazar günü kendisi gibi ateş hattında yer alan 'u konuk edecek kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta yine evinde bu kez 'la kozlarını paylaşacak.

İlk yarıdaki son deplasmanına Giresunspor karşısında çıkacak temsilcisi daha sonra seyircisi önünde Ekol Göz Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde elde ettiği 2 galibiyeti de evinde alan , devre arasına düşme hattından kurtularak girmeyi ve yapacağı takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.

KUPADA İLKLER YAŞANDI
5'inci Tur ilk maçında evinde ekibi Yukatel Denizlispor'a 5-3 yenilerek 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi tur şansını zora sokan Altınordu'da gol atan 3 futbolcu ilkleri yaşadı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen Ersel, Altınordu formasıyla ilk golünü atarken, altyapıdan yetişen Egehan profesyonel kariyerindeki ilk golünü, Fatih ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.

  1. 06.12.2019
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