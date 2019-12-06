TFF 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, devre arasına kadar oynayacağı son 4 maçın 3'üne İzmir'de çıkacak olmanın avantajını kullanmak istiyor. Pazar günü kendisi gibi ateş hattında yer alan Adanaspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta yine evinde bu kez Bursaspor'la kozlarını paylaşacak.
İlk yarıdaki son deplasmanına Giresunspor karşısında çıkacak İzmir temsilcisi daha sonra seyircisi önünde Ekol Göz Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde elde ettiği 2 galibiyeti de evinde alan Altınordu, devre arasına düşme hattından kurtularak girmeyi ve yapacağı takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.
KUPADA İLKLER YAŞANDI
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında evinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'a 5-3 yenilerek 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi tur şansını zora sokan Altınordu'da gol atan 3 futbolcu ilkleri yaşadı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen Ersel, Altınordu formasıyla ilk golünü atarken, altyapıdan yetişen Egehan profesyonel kariyerindeki ilk golünü, Fatih ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
Altınordu'nun kozu İzmir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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