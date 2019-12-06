TFF 1. Lig'de en yakın rakibi Erzurum'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal, şampiyonluk aşkına kötü oyunu tercih ettiğini belirtti. Bayram Toysal, "Çok iyi oynayıp puan kaybetmektense çok kötü oynayıp puan almayı tercih ederim. Çünkü bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ŞU AN LİDERİZ NEYİ KONUŞUYORUZ?

Bayram Toysal, kendisine yapılan eleştirilere cevap vererek, "Performans neye göre, kime değerlendirilir? Performans eğer bir takımın bulunduğu konuma göre değerlendirilecekse şu an lideriz, neyi konuşuyoruz?" diye konuştu.

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