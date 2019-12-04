Altay 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Avdijaj'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

İlk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Ivanildo Fernandes'le girdiği mücadelede Hüsamettin Yener'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Leandrinho, topu filelere gönderdi: 1-1

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Altay 1-2 Trabzonspor

Altay 0 - 1 Trabzonspor

Altay - Trabzonspor maçından kareler...

ALTAY DÜŞÜŞTE

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyahbeyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı. 5. turda da Trabzonspor'la eşleşti.

9 SEZONDUR SÜREN HASRET

Karadeniz devi son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013'te Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 yenilerek kupaya uzanamamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası 5. tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordo-mavililer 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 2005-06'da kupanın 3. turunda Fırtına'ya rakip olan İzmir temsilcisi, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşılaşmıştı.

EN SON 2006'DA KARŞILAŞTILAR

1966-67 ve 1979-80 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-64, 1967-68, 1971-72, 1978-79 ve 1985-86'da da finale yükselmişti. Trabzonspor'la kupada 7 maça çıkan Altay, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti. Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-80'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.