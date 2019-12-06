Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı

iddialarını yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı

İspanyol basınında yer alan " Cumhuriyeti 'e sponsor olacak" şeklindeki haberler, bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarınca yalanlandı.

İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan, ", ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında reklamıyla çıkacak" haberi bakanlık tarafından yalanlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.

Marca'da yer alan haber


  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 14:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN