Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı

İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan, "Real Madrid, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında Türkiye reklamıyla çıkacak" haberi bakanlık tarafından yalanlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.

Marca'da yer alan haber



