Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid iddialarını yalanladı
İspanyol basınında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Real Madrid'e sponsor olacak" şeklindeki haberler, bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarınca yalanlandı.
İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan, "Real Madrid, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında Türkiye reklamıyla çıkacak" haberi bakanlık tarafından yalanlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.
Marca'da yer alan haber
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 14:58
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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