Real Madrid Türkiye'nin reklamını yapacak! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'nin reklamını yapacak!

Real Madrid Türkiye'nin reklamını yapacak!

, ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında reklamıyla çıkacak.

İspanyol devi ile arasında yapılan anlaşma hakkında Marca gazetesinin yayınladığı detaylara göre eflatun beyazlı kulüp, 12 milyon euro karşılığında antrenman formalarında tanıtımı yapacak.

Yapılan anlaşmanın süresi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak, Real Madrid gibi dev bir kulübün Türkiye'nin tanıtımını yapmasıyla turizmde olumlu bir etki oluşacağını söylemeye gerek bile yok...



DİĞER DEVLERE FARK ATTI

Fly Emirates firmasıyla hali hazırda 2022 yılına kadar senelik 70 milyon euro'luk anlaşması bulunan Real Madrid, bu anlaşma sonrası Avrupa'nın diğer devlerine de fark attı.

Reklam anlaşmaları sıralamasında Real Madrid'in ardından Chevrolet ile 62 milyon euro'luk anlaşma imzalayan , Rakuten ile 55 milyon euro'ya anlaşan yer alıyor.

  1. 05.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 20:19
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