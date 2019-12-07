MAÇ SONUCU | Real Madrid 2 - 0 Espanyol
Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Eflatun beyazlılar puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.
Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.
MENDY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.
Real Madrid'de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.
La Liga'da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.
- 07.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MAÇ SONUCU | Real Madrid 2 - 0 Espanyol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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