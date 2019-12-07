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07 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 2 - 0 Espanyol

MAÇ SONUCU | Real Madrid 2 - 0 Espanyol

, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Eflatun beyazlılar puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla 'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında , sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.

Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.

MENDY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de sakat olan Eden Hazard, , Marcelo, Lucas Vazquez, , Marco Asensio ile teknik direktör 'ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.

'da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla 'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

  1. 07.12.2019
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