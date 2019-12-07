MAÇ SONUCU | Barcelona 5-2 Mallorca
İspanya La Liga 16. hafta mücadelesinde Mallorca'yı konuk eden Barcelona, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 5-2 kazanırken Luis Suarez'in attığı gole jeneriklere girecek türdendi. Barcelona bu galibiyetle ligde üst üste dördüncü maçını kazanmış olurken, kariyerinin 35. hat-trick'ini yapan Messi, La Liga tarihinde bunu en çok başaran futbolcu olarak rekor kırdı.
İspanya 1. Ligi La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Barcelona, sahasında Mallorca'yı konuk etti.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Mücadelede Barcelona'nın galibiyet gollerini 7. dakikada Griezmann, 17, 41 ve 83. dakikalarda Lionel Messi ve 43. dakikada Luis Suarez kaydetti. Mallorca'nın Budimir ile 35 ve 64. dakikalardaki golleri ise yeterli olmadı.
Lionel Messi, bu maçta attığı gollerle 14 sezondur 10 gol barajının üzerine çıkmayı başarırken daha önce Cristiano Ronaldo'ya ait hat-trick rekorunu 35 kez ile kırmayı başardı.
Bu sonucun ardından Barcelona 34 puana yükselerek Real Madrid ile zirveyi paylaştı. Mallorca ise 14 puanda kaldı.
iSPANYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:
Real Madrid 2 - 0 Espanyol
Granada 3 - 0 Deportivo Alaves
Levante 2 - 4 Valencia
- 08.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MAÇ SONUCU | Barcelona 5-2 Mallorca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.