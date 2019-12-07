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07 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 5-2 Mallorca

MAÇ SONUCU | Barcelona 5-2 Mallorca

16. hafta mücadelesinde Mallorca'yı konuk eden , 'nin hat-trick yaptığı maçı 5-2 kazanırken 'in attığı gole jeneriklere girecek türdendi. Barcelona bu galibiyetle ligde üst üste dördüncü maçını kazanmış olurken, kariyerinin 35. hat-trick'ini yapan Messi, La Liga tarihinde bunu en çok başaran futbolcu olarak rekor kırdı.

1. Ligi 'nın 16. hafta karşılaşmasında , sahasında Mallorca'yı konuk etti.

'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Mücadelede Barcelona'nın galibiyet gollerini 7. dakikada Griezmann, 17, 41 ve 83. dakikalarda ve 43. dakikada kaydetti. Mallorca'nın Budimir ile 35 ve 64. dakikalardaki golleri ise yeterli olmadı.

Lionel Messi, bu maçta attığı gollerle 14 sezondur 10 gol barajının üzerine çıkmayı başarırken daha önce 'ya ait hat-trick rekorunu 35 kez ile kırmayı başardı.

Bu sonucun ardından Barcelona 34 puana yükselerek ile zirveyi paylaştı. Mallorca ise 14 puanda kaldı.

iSPANYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

Real Madrid 2 - 0 Espanyol
Granada 3 - 0 Deportivo Alaves
Levante 2 - 4

  1. 08.12.2019
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