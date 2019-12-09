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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Messi, ’yi solladı

Messi, CR7’yi solladı

'nın Mallorca'yı 5-2 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, tarihe geçti. Arjantinli, 'da 35 kez bir maçta 3 gol atmayı başararak, 'yu geride bıraktı. Madrid'den 'a olan , Ligi'nde 34 kez hat-trick yapmıştı.

'nın Mallorca'yı 5-2 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, tarihe geçti. Arjantinli, 'da 35 kez bir maçta 3 gol atmayı başararak, 'yu geride bıraktı. Madrid'den 'a olan , Ligi'nde 34 kez hat-trick yapmıştı.
  1. 9.12.2019
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