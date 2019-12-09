Messi, CR7’yi solladı
Barcelona'nın Mallorca'yı 5-2 yendiği maçta hat-trick yapan Messi, tarihe geçti. Arjantinli, La Liga'da 35 kez bir maçta 3 gol atmayı başararak, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Madrid'den Juventus'a transfer olan CR7, İspanya Ligi'nde 34 kez hat-trick yapmıştı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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