İbrahim Üzülmez: Gençlerbirliği camiasının olması gereken yer Süper Lig
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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İbrahim Üzülmez: camiasının olması gereken yer

İbrahim Üzülmez: Gençlerbirliği camiasının olması gereken yer Süper Lig

, Demirspor maçının ardından, “Gençlerbirliği camiasının olması gereken, bulunması gereken yer . Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği camiasının Süper Lig’de doğru tercihler, doğru yapılanmalar içerisinde bulunarak fark oluşturan bir takım görüntüsünde olması lazım” dedi.


1. Lig 34. Hafta müsabakasında evinde Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği , "Bizim için sezon başından itibaren hedeflediğimiz düşünceleri gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şampiyonluk güzel bir duygu. Gençlerbirliği camiasının olması gereken, bulunması gereken yer . Bunu daha önce de söyledim. Bu sene gösterdiğimiz başarılı performansla gerçekleştirdik. Burada sezon başında bu takımda görev almış Erkan Hoca'nın da çok büyük emekleri var, onu da kabul etmek gerekiyor. Geçen sene 'da bu sene Gençlerbirliği'nde güzel başarılar elde ettik, şampiyonluk yaşadık.

Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği camiasının Süper Lig'de doğru tercihler, doğru yapılanmalar içerisinde bulunarak fark oluşturan bir takım görüntüsünde olması lazım. Bugün saha içerisine baktığımız zaman, belki fazla taraftarımız yok fakat az taraftarımız da geldiğimiz günden beri bize destek oldu. Gönülden bağlı kalarak bizlere sahip çıktılar. Bunun karşılığında da başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Hiçbir başarı emek vermeden, çaba göstermeden, ter dökmeden kazanılmaz.

10 haftalık süre içerisinde bunları yapmaya çalıştık. Oyuncularıma, hocalığı bir tarafa bırakıp ağabeylik yapmaya çalıştım. Doğru bir iletişim kurarak, doğru yapılanma içerisinde olarak, saha içerisinde bütünlük içerisinde hareket ederek istediğimiz hedefe ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu başarıda hem saha içerisinde hem saha dışında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğun Gençlerbirliği camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu takım çok daha büyük başarılar yaşar önümüzdeki dönemlerde" ifadelerini kullandı.

  1. 18.05.2019
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