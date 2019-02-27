Hasbi Menteşoğlu anıldı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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anıldı

Hasbi Menteşoğlu anıldı

Kulübünün 1984-1989 yılları arasında başkanlık yapan merhum , vefatının 17’nci yılında mezarı başında anıldı.

Çarşamba ilçesinin Göğceli Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Yılport Başkanı , Genel Sekreter Ali Kemal Gedikli, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Hakkı Bayrak katıldı. Başkan İsmail Uyanık yaptığı konuşmada, "Samsunsporlular olarak Hasbi Menteşoğlu'na minnettarız. Onu her zaman sevdik, halen seviyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.


Konuşmaların ardından 'nun kabri başında saygı duruşunda bulunulup dualar okundu. Ardından da Yılport Samsunspor Kulübünün çelengi mezarına bırakıldı.

  1. 27.02.2019
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