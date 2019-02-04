Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
04 Şubat 2019, Pazartesi
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1. Lig'e dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

1. Lig'de ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha değişikliğine gitti.

İlk devrede 10 takımın teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde , da 'la devam etmeme kararı aldı. Bu iki ekibin yanı sıra daha önce teknik direktörlerini değiştiren Altay, Giresunspor ve son olarak da Demirspor mevcut çalıştırıcılarıyla yollarını ayırdı.

Altay'da sportif direktörken teknik direktörlüğe getirilen Özden Töraydın'ın yerine Boluspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar, Giresunspor'da 'ın yerine getirildi. 20. haftanın ardından da , 'la yolların ayrıldığını açıkladı.

12 TAKIMDA TEKNİK DEĞİŞİKLİK
Ligdeki 18 takımdan 12'si teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da , 'ta , Eskişehirspor'da , Gençlerbirliği'nde , Hatayspor'da ve İstanbulspor'da sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Kardemir Karabükspor ve Giresunspor'da 3 farklı ismin çalıştığı ligde Adana Demirspor'da da Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından üçüncü göreve gelecek. Sait Karafırtınalar'ın bugün İstanbulspor karşısında görev yapmasıyla Altay da 3. farklı isimle çalışmış olacak.

GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
Ligde yer alan 18 ekipten 3'ünde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak ve Hatayspor'da İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR
Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, bugünkü İstanbulspor maçıyla Altay'ın başında sahaya çıkacak.

Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.

  1. 4.2.2019 11:17
  2. Güncelleme: 4.2.2019 11:33
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