Spor Toto 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti.
Altay'da sportif direktörken teknik direktörlüğe getirilen Özden Töraydın'ın yerine Boluspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'ın yerine Ümit Özat getirildi. 20. haftanın ardından da Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yolların ayrıldığını açıkladı.
12 TAKIMDA TEKNİK DEĞİŞİKLİK
Ligdeki 18 takımdan 12'si teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.
Kardemir Karabükspor ve Giresunspor'da 3 farklı ismin çalıştığı ligde Adana Demirspor'da da Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından üçüncü teknik direktör göreve gelecek. Sait Karafırtınalar'ın bugün İstanbulspor karşısında görev yapmasıyla Altay da 3. farklı isimle çalışmış olacak.
GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
Ligde yer alan 18 ekipten 3'ünde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.
Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak ve Hatayspor'da İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR
Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, bugünkü İstanbulspor maçıyla Altay'ın başında sahaya çıkacak.
Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.
- 4.2.2019 11:17
- Güncelleme: 4.2.2019 11:33
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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Başakşehir, Akhisarspor'a 3 attı 3 aldı
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fbli şampiyon başakşehir olacak
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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı
Toplam 1
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Doğan AKYAR Başkan Hasan Kartala acil şifalar Dilerim
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