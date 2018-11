"Sayın Seyirciler merhaba,

Bildiğiniz üzere Altınordu Futbol Kulübü'nün kuruluş amacı 2 tane ;

1. Birincisi Sosyal Görevimiz ;

Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sporu sevdirmek, sportmen bireyler olmalarına katkı sağlamak..

2. Diğeri ise Sportif Görevimiz ;

İçlerinden seçilmiş "Doğal Yetenekli", "Dayanıklı" ve "Dikkatli" olanlarına "İleri Futbol Eğitimi" vererek, onların üst düzey kalite ve kapasitede "gerçek" profesyonel futbolcular olarak yetişmelerini sağlamak..

Yani Altınordu, "Sonuç Odaklı" bir kulüp olmaktan ziyade, öncelikle "Süreç Odaklı" bir futbol kulübü..

Herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim, "Yarışmacı" değil, "Yetiştirici" kulübüz..

İsteyerek, bilerek, "Yabancı" oynatmayan tek kulübüz.. İnşallah yanımıza başka kulüpler de gelir, yalnız kalmayız..

Sosyal görevimizi Anadolu'da yaygın 125 futbol okulumuzda sayıları 10.000'i aşkın çocuğumuza spor yaptırarak yerine getirmeye çalışıyoruz..

Çok talep var, ama bizim kriterlerimiz biraz keskin.. O yüzden fazla yayılmamaya özen gösteriyoruz..

Bu arada belirteyim, çünkü ağzı sulananlar olabilir, futbol okullarından kesinlikle para kazanmıyoruz.

Ayda 2 defa Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'mizde yapmakta olduğumuz "Hafta Sonu Çocuk Şenliği" etkinliklerimiz nedeniyle yıllık 750 Bin TL eksideyiz..

Bu toprakların miniklerinden para kazanmayı Allah bize göstermesin..

Sportif amacımız, nasıl anlatayım, teşbihte hata olmazmış, "Futbolcu Çiftliği" gibi düşünün mesela..

Biri "Normal Seri Üretim" > Kaleciler, bekler, stoperler, orta sahalar, kanat forvetler ve işin en zoru olan merkez forvetler yetiştirmek..

Diğeri "Özel Elit Üretim" > İçimizden çıkan ve şu anda A Milli Takım ilk 11'inin değerli oyuncuları "Evlatlarımız" Çağlar ve Cengiz'ler yetiştirmek..

Yani hem "Normal Seri Üretim" yapmak ve hem de aradan "Elit Üretim" çıkarmak..

Mesela şu anda seri üretimde sayı olarak 200, elit oyuncu adayında ise 20'lerdeyiz.. Rakamları yuvarlak yazıyorum ki, akılda kalsın diye..

63 yaşımdayım, 1975'ten beri insanlarla iç içeyim, birlikte çalışıyorum, 1989'dan beridir de bu bok yiyen işin içindeyim..

• Neyi öğrendim ?

• "Adam" gibi üretim yapacaksan "Yerim dar" dedirtmeyeceksin..

• Vereceksin, isteyeceksin NOKTA

Bu işe "tam zamanlı" olarak 01.01.2007'de başlamıştık.. Bugün 06.11.2018.. Eder 11 yıl.. Bir yıl "Hicret" var, onu düş, 10 yıl..

Bizim seri üretimler bundan sonra başlayacak..

10 yılda işin ancak "Donanım" kısmını halledebildik..

Şimdi sırada ikinci 10 yıl var, "Yazılım Dönemi"..

Benden sonraki nesil, futbolu basketbol gibi oynayan bir futbol Kulübü yaratacak..

Tavsiye ederim, ekşın istiyorsanız, NBA izleyin, görün Harlem'li çocukların yaptıklarını.. (ekşın = action = hareket)

• Neden Harlem'li gençler Usta?..

• Çünkü hayatlarında sadece basketbol var..

İleride öyle futbolcular çıkacak ki şaşıracaksınız.. Bir Cimnastikçi gibi çok esnek, bir Yüksek Atlamacı kadar sıçrama özelliği olan, incecik bacaklardan müthiş şutlar çıkaran özel oyuncular çıkacak..

Huseyin Bolt'a neden futbol oynatıyorlar sanıyorsunuz, denek olarak kullanıyorlar, deniyorlar acaba tutar mı? Kesin tutacak, ben SMÖ olarak görmem belki ama 30'lu yaşları yaşayanlar görecek..

Şu anda kim bilir nerelerde Futbol ArGe yapıyorlardır da haberimiz yoktur..

Ben, Allah nasip kısmet ederse, ancak kurulumu halledebileceğim, öyle görünüyor..

Yani bu arada A takımımız çıkarmış, düşermiş, yine çıkar, yine düşermiş vs.. Bunların hepsi Altınordu FK Organizasyonu için süreçtir, sonuç değil..

………..............................................

Bayağı top çevirdim sayın Seyirciler, artık topu ayağımdan çıkarmalıyım, ama çok iyi bir "Final Pası" vererek yapmalıyım bu işi..

Bizim ilk "Toplu Üretim", Jenerasyon Gençlerimiz 2000 ve 2001 doğumlu takımlarımız.. Yani şu anda 18 ve 17 yaşlarını geçmekte olan "Evlatlarımız"..

Ama arada 1997, 1998, 1999'lu "Evlatlarımız" var.. Hepsini TFF 1. Lig çatırtısında oynatmamız mümkün değil..

Geçen sene bu gençleri oraya buraya "kiralık" gönderdik, herkes sonuç odaklı, senin çaylak oyuncuna yan bile bakmıyorlar!..

Gelecekte bu birikim daha da fazla olacak, "Evlatlarımız"a maç yaptırmalı ve onların maç tecrübelerini artırmalıyız..

İspanya'da birçok kulübün B ve C takımları var..

Almanya'da U21 ve U23 Ligleri çok iddialı ligler mesela..

Avrupa'da birçok ünlü kulüp, alt liglerindeki kulüplerle iş birliği yapıyorlar, onları bir nevi "Hazırlayıcı Takım" olarak kullanıyorlar..

Biz de "Hazırlayıcı Takım" olarak "Niğde"yi seçtik kendimize..

Niğdeliler çok çookk iyi insanlar.. Ferit Şahenk kadar olmasam da kendimi bir Niğde'li gibi hissediyorum..

Başlangıç olarak iyi gidiyor.. 4 ayda bayağı yol aldık..

Yakın gelecekte Niğde, Anadolu Futbolu'nun Kalbi olacak inşallah.. (Yakın Gelecek = 10 yıl)

Şimdi öğrendim ki, Niğde Anadolu FK futbolcuları sigara içiyorlarmış..

Kimin içtiğini geçelim, magazine döndürmeyelim işi..

Bir gerçek var, o da; futbolcular sigara içiyorlar sayın seyirciler..

Şimdi siz bana sorun ;

• Usta, hani sen yerim dar dedirtmiyordun, hani her şeyi en incesine kadar düşünüyordun?..

• Evet sayın Seyirci biz evlatlarımıza Sporcu Sağlığı eğitimleri veriyoruz, Sporcu Beslenmesi eğitimleri veriyoruz, Kişisel gelişim vs.. Her şeyi yapıyoruz..

• Peki bu neden böyle ?

• Çevre sayın Seyirci Çevre.. Çevre kirli, çocuk kirleniyor..

• Ne yapacan Usta, çocukları bir odaya mı kitleyeceksin?..

• Salacam sayın Seyirci, salacam.. Salacam çayıra, artık Mevlam kayıra..

Bugünden itibaren Niğde Anadolu FK'da ;

1. Lojman kapatılacak. Herkes kendisine ev tutacak.. Çok sigara içenler bir evde, az sigara içenler başka bir evde, sigara içmeyenler ise başka bir evde kira ödeyerek yaşasınlar..

2. Yemek de yok, dışarıda fast food mu yerler, ikişer porsiyon döner mi yerler, artık kendileri bilirler..

3. Lojman yanında yapmış olduğumuz "Fitness Salonu" da kapatılacak.. Niğde'de özel Fitness Salonları var.. Hem fitness yaparlar, hem arada sigara molası verirler, hem de orada arkadaşlar edinirler..

4. Hepsini yeni aldığımız tüm fitness aletleri İzmir'e taşınacak. Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde kullanılacak..

5. Herkes serbest.. Diğer kulüplerde olduğu gibi özgürler : ).. Antrenman saatinde sahada olacaklar, antrenmandan sonra fıııyyyy özgür dünya aç bana kendini geliyoruuummm..

Bu sözlerim Altınordu A takımı için de geçerli..

Sigara içen varsa, delikanlı gibi, ben içiyorum abi diyecek, A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni terk edecek, gidecek nerede kalacaksa orada kalacak..

Antrenman için sahaya gelecek, antrenman bitince ister evine gidecek, isterse Kuşadası sahilde rahat rahat cigarasını tellendirecek..

Ahh Sezen ahh.. Hep senin başının altından çıkıyor bunlar.. Cigaramı sardım karşı sahile / Yaktım ucunda acıları..

Özgürlük..

Herkesin aradığı..

Buyrun beyler, özgürsünüz..

• Ben mi düzelteceğim bu dünyayı Allah aşkına!..

Vay anasına sayın Seyirciler,

Seyit Mehmet Özkan

Futbolun Don Kişotu"