Bolu 'demir' dövdü'
Boluspor, 40’ta Özgür Can Özcan’la öne geçti. 62’de Guido farkı 2’ye çıkardı. 85’te Bolu’da Emre Gültekin direkt kırmızıyla, 87’de Karabük’te Batuhan Kurt çift sarı kartla oyundan atıldı
HAFTAYA HOROZ DÖVÜŞÜ
Boluspor, 62. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu altıpas içinde önünde bulan Guido'nun vuruşuyla 2-0'a öne geçti. 85'te Bolu'dan Emre Gültekin direkt kırmızıyla, 87'de ise Karabük'ten Batuhan Kurt çift sarı kart görerek oyundan atıldı. Müsabakayı 2-0 kazanan Boluspor haftaya ligin iddialı ekibi Denizlispor'u konuk edecek.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Bolu 'demir' dövdü' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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