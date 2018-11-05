Bolu 'demir' dövdü' – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Bolu 'demir' dövdü'

    Bolu 'demir' dövdü'

    , 40’ta ’la öne geçti. 62’de Guido farkı 2’ye çıkardı. 85’te Bolu’da Emre Gültekin direkt kırmızıyla, 87’de Karabük’te Batuhan Kurt çift sarı kartla oyundan atıldı

    Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta G.Birliği'ne evinde 1-0 kaybederek lider olma fırsatını kaptıran , düşmesine kesin gözle bakılan 'a konuk oldu. 40. dakikada soldan ceza sahasına giren Akabueze altıpasa doğru ortaladı, 'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

    HAFTAYA HOROZ DÖVÜŞÜ

    Boluspor, 62. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu altıpas içinde önünde bulan Guido'nun vuruşuyla 2-0'a öne geçti. 85'te Bolu'dan Emre Gültekin direkt kırmızıyla, 87'de ise Karabük'ten Batuhan Kurt çift sarı kart görerek oyundan atıldı. Müsabakayı 2-0 kazanan Boluspor haftaya ligin iddialı ekibi Denizlispor'u konuk edecek.
    1. 5.11.2018
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