Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ile Baltok 1-1 berabere kaldı

    Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı

    1. Lig'in 6. haftasında , sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.

    17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti. 61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0. 87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti. Mücadele 1-1 sona erdi.

    Stat: Afyonkarahisar Zafer

    Hakemler: Ramazan Keleş , Emin Yıldırım, Cemil Tunç

    Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 85 Mehmet Güven), (Dk. 63 Aykut Uluç), , Onur Ramazan Toprak (Dk. 77 Ersel Aslıyüksek), , , İsmet Benli, Oltan Karakullukçu

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, , Nizamettin Çalışkan (Dk. 69 ), Kethevoama (Dk. 78 Glumac), , , Uğur Aygören, Otoo, Beleck (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

    Goller: Dk. 61 Taşkın İlter (), Dk. 87 Furkan Çil ( Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 31 Nazmi Candoğan, Dk. 48 Sinan Özkan, Dk. 76 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 84 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok)

    1. 23.9.2018 23:01
    2. Güncelleme: 23.9.2018 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN