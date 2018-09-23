17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti. 61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0. 87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti. Mücadele 1-1 sona erdi.



Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Ramazan Keleş , Emin Yıldırım, Cemil Tunç

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 85 Mehmet Güven), Sinan Özkan (Dk. 63 Aykut Uluç), Mehmet Sedef, Onur Ramazan Toprak (Dk. 77 Ersel Aslıyüksek), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 69 Furkan Çil), Kethevoama (Dk. 78 Glumac), Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Beleck (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Goller: Dk. 61 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Dk. 87 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 31 Nazmi Candoğan, Dk. 48 Sinan Özkan, Dk. 76 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 84 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok)