Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında AFJET Afyonspor, sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.
17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti. 61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0. 87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti. Mücadele 1-1 sona erdi.
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Ramazan Keleş , Emin Yıldırım, Cemil Tunç
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 85 Mehmet Güven), Sinan Özkan (Dk. 63 Aykut Uluç), Mehmet Sedef, Onur Ramazan Toprak (Dk. 77 Ersel Aslıyüksek), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 69 Furkan Çil), Kethevoama (Dk. 78 Glumac), Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Beleck (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Goller: Dk. 61 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Dk. 87 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 31 Nazmi Candoğan, Dk. 48 Sinan Özkan, Dk. 76 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor), Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 84 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok)
- 23.9.2018 23:01
- Güncelleme: 23.9.2018 23:38
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Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok 1-1 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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