Erkan Sözeri, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezona 3'te 3 yaparak başladıklarını ama henüz tam hazır olmadıklarını ifade etti.

Oynadıkları maçların analizlerini yaptıklarını belirten Sözeri, "Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Daha üretken, coşkulu ve fizik kalitesi yüksek bir takım olacağımızı umuyorum. Özellikle milli maç arasından sonra ritmimiz daha da yükselecek." dedi.

Sözeri, takımın her geçen hafta performansını artırdığını dile getirerek, "Osmanlıspor maçını da kazanmak istiyoruz. O maçı da kayıpsız geçtiğimiz zaman, ilk 4 hafta için hedefimize ulaşmış olacağız. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bunu bir daha söyleyeyim. Biz Süper Lig'in peşindeyiz. Kadro kalitemiz, anlayışımız, arzumuz, hedefimiz tamamen şampiyonluk. Şampiyonluk derken, birinci sıra ya da ikinci sıra olur. Sadece direkt Süper Lig'e çıkma peşindeyiz." diye konuştu.

Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğu yönündeki eleştirilere değinen Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altınordu, ligin en genç ve en çok koşan takımlarından biri. Biz 105 kilometre koşmuşuz, Altınordu ise 110 kilometre koşmuş. Yüksek hızda bizim koşu mesafemiz, Altınordu'nun çok üzerinde. Ayrıca tüm maçlarda isabetli pas ortalamamız yüzde 70'in üzerinde. Özellike içeride oynadığımız maçlardaki saha zeminini de göze alırsak, bu önemli diye düşünüyorum. Yaşlı dediğimiz Mert Nobre, biri penaltıdan iki gol attı. İki golün yanı sıra önemli katkılar verdi. Sessegnon yine aynı şekilde. Bekir Yılmaz iki gol attı. Diğer iki gol Nadir Çiftçi'den geldi ki en önemlisi bizim için bu. Kenardan gelen oyuncuların oyuna katkısı, takıma küsmemesi çok önemli."

Sözeri, kazanan takımın kadrosunda çok fazla değişikliğe gitmenin doğru olmadığına işaret ederek, "Arnason, Dünya Kupası maçlarında oynadı. Hazır değildi. Onu da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Şu anda stoperde Luccas Claro ile Yıldırım Mert Çetin gerçeği var. Mert, Allah nazardan saklasın çok iyi gidiyor. Türk futbolu, milli takım iyi bir stoper kazanacak. Mert'in yanı sıra diğer genç futbolcular Rahmetullah Berişbek ve Berat Ayberk Özdemir de ileride isimlerinden çok söz edilen oyuncular olacak. Hedefimiz ilk iki olduğu için, zaman zaman bu oyunculara az süre vereceğiz ama Süper Lig'e çıktığımızda bile takımda kalıcı olacaklar. Bunu net söylüyorum." şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri, ilerleyen dönemde, ilk haftalarda fazla forma şansı bulamayan futbolculardan da faydalanacağını ifade ederek, "Arnason ve Selçuk Şahin'i hazırlıyoruz. Önümüzde 31 maç daha var. Özellikle 7-8'inci haftadan sonra maçların çok daha zor olacağını öngörüyoruz. Sezon başında takımlar biraz daha arayış içinde. Çok daha önemli, kora kor maçlar oynayacağız. O yüzden bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor maçında genç oyuncuları da alabilirdim ama özellikle kaptanımız Selçuk'tan çok önemli işler bekliyoruz. Onu bir an önce oynatarak kazanmak istiyoruz. Bizim bir planımız var. Uzun vadeli düşünüyoruz. Amaç, bazı oyuncularımızın fizik kalitesini yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Saha bakıma alınacak"

Erkan Sözeri, maçlarını oynadıkları Osmanlı Stadı'nın zemininden şikayet ederken, sahanın bakıma alınacağını dile getirdi.

Osmanlıspor ile yapacakları karşılaşmanın ardından bakım çalışmalarına başlanacağını öğrendiklerini aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

"Sanırım maç da bu nedenle cuma günü oynanacak. Şöyle bir risk de var. Ne kadar doğru bilgi bilmiyorum, zeminin, içeride yapacağımız Tetiş Yapı Elazığspor maçına yetişmesi konusunda da bir risk var. Açıkçası içeride oynamak istiyoruz. İnşallah yetişir. Zemini düzeltirlerse, futbolun keyfi o kadar daha güzel olur. MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçını seyrettim. Görüntü olarak, üçüncü dünya ülkesi sahası gibi gözüküyor. Burası başkent, gerçekten inanılmaz. İki-üç ay maç oynanmadı. Kimseyi de suçlamak istemiyorum ama bu sahayı kim yaptıysa onu bir sorgulamak lazım, 'Sen bu sahaya ne yaptın?' diye. Tesiste üç sahamız var, halı gibi. Tesisteki personelimiz gerçekten gözü gibi bakıyorlar."

Sözeri, Osmanlıspor ile 31 Ağustos Cuma günü oynayacakları başkent derbisi ile ilgili olarak, "Osmanlıspor ilk 2 maçını kaybetti ama karşılaşmaları izledim. Boluspor ve Giresunspor maçlarını iyi oynayarak kaybettiler. Pozisyonlara girdiler, değerlendiremediler. Nitekim Balıkesirspor Baltok maçında net bir skor aldılar. Önemli bir rakiple oynayacağız. Öncelikle centilmence maç olsun. Savaş yapmayacağız, mücadele edeceğiz. Güzel bir derbi olsun, hak eden kazansın. Önlemlerimizi alacağız, analizlerimizi yapacağız. Bu maçı da kazanırsak, hedefe giden yolda her şey çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"Canberk Aydın ile anlaştık"

Erkan Sözeri, sağ bekte görev yapan 24 yaşındaki Canberk Aydın'ı kadrolarına kattıklarını duyurdu.

Canberk Aydın'ın, Samsunspor'dan bu yana takip ettiği nitelikli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Sözeri, "Kendisiyle anlaştık. İyi performans göstererek Kayserispor'a transfer oldu ama sakatlık yaşadı. Verimli olamadı ve Denizlispor'a geçti. Sağlık kontrolünden geçirdik. Hiçbir problemi olmadığı açıklandı." diye konuştu.

Canberk'in takıma katkı yapacağına inandığını dile getiren Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar yaşı ilerlemiş oyuncular aldıysak, yaşı genç oyuncuları da kadromuza katmaya çalışıyoruz. Her yaptığımıza bir şey bulunması bizi üzüyor. Bazı yorumları okuyorum. Bizim menajerle falan işimiz olmaz. Ben Erkan Sözeri'yim. Bana kimse böyle yakıştırma yapamaz. Bir kişi ispat etsin, bırakın antrenörlüğü, ben bu hayatta olmam. Çocuklarıma miras olarak dürüstlük, insanlık bırakacağım. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar. Ben Erkan Sözeri'yim, aç yatarım, parkta yatarım, kimsenin 3-5 lirasına… Herkes konuştuğu kelimeye dikkat etsin. Böyle konularda çok hassasım. Derdin ne olduğunu biliyorum. Üçte üç yaptık, korkular başladı. 'Erkan Sözeri başarılı oluyor, bunu nasıl engelleriz?' diyorlar. Onlar giderken biz geliyorduk. Biraz tarzımın dışına çıktım. Çünkü bu konuda çok hassasım. Ben kulübe isimleri veririm. Yetkili insanları gider o transferleri yapar. Ben ne oyuncuyla ne de menajeriyle para pazarlığı yaparım. O benim işim değil. İleri gidilirse tazminat davası bile açarım. Burdan uyarıyorum, sonradan gelip yalvarmayın."