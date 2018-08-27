Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan ve bu nedenle maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan Kardemir Karabükspor, sezonun ilk puanını aldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Yusuf Akbulut (Dk. 85 Fatih Kızılay), Melih Berat Aslan (Dk. 67 Arif Bostancı)

Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Anıl Koç (Dk. 75 Ali Yaşar), David Deniz Kılınç, Alican Özfesli, Muhammed Mert (Dk. 66 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Enes Kubat (Dk. 50 Hüseyin Atakan Üner)

Goller: Dk. 34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 46 Enes Kubat (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 26 Alican Özfesli, Dk. 50 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 28 Yusuf Akbulut, Dk. 32 Cihan Aydın, Dk. 51 Batuhan Kurt, Dk. 83 Ferhat Yılmaz, Dk. 90+3 Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)