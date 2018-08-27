Kardemir Karabükspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı

    Kardemir Karabükspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı

    1. Lig'in 3. haftasında , sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

    Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan ve bu nedenle maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan , sezonun ilk puanını aldı.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut

    Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Yılmaz, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, , Ahmet Karadayı, , (Dk. 85 Fatih ), Melih Berat Aslan (Dk. 67 Arif Bostancı)

    Altınordu: Erce Kardeşler, , Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Anıl Koç (Dk. 75 Ali Yaşar), David Deniz Kılınç, , Muhammed Mert (Dk. 66 Kemal Rüzgar), , (Dk. 50 Hüseyin Atakan Üner)

    Goller: Dk. 34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 46 Enes Kubat (Altınordu)

    Sarı kartlar: Dk. 26 Alican Özfesli, Dk. 50 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 28 Yusuf Akbulut, Dk. 32 Cihan Aydın, Dk. 51 Batuhan Kurt, Dk. 83 Ferhat Yılmaz, Dk. 90+3 Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)

    1. 27.8.2018 23:45
    2. Güncelleme: 27.8.2018 23:46
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