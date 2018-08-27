Kardemir Karabükspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan ve bu nedenle maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan Kardemir Karabükspor, sezonun ilk puanını aldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Yusuf Akbulut (Dk. 85 Fatih Kızılay), Melih Berat Aslan (Dk. 67 Arif Bostancı)
Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Anıl Koç (Dk. 75 Ali Yaşar), David Deniz Kılınç, Alican Özfesli, Muhammed Mert (Dk. 66 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Enes Kubat (Dk. 50 Hüseyin Atakan Üner)
Goller: Dk. 34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 46 Enes Kubat (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 26 Alican Özfesli, Dk. 50 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 28 Yusuf Akbulut, Dk. 32 Cihan Aydın, Dk. 51 Batuhan Kurt, Dk. 83 Ferhat Yılmaz, Dk. 90+3 Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)
- 27.8.2018 23:45
- Güncelleme: 27.8.2018 23:46
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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