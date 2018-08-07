Lekovic Karabük’te – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Lekovic ’te

    Lekovic Karabük’te

    ekibi, Sırp sol bek ile anlaştı.

    Geçtiğimiz sezon 'e veda eden , aradığı sol beki 'da buldu. Kırmızı-mavililer, son olarak AOK Kerkyra forması giyen Sırp sol bek ile anlaşma sağladı. Kariyerine Partizan'da başlayan 28 yaşındaki oyuncu; ülkesinde , Krusevac, Bezanija ve Vojvodina'da görev yaptı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde 9 karşılaşmada süre aldı.
    1. 7.8.2018
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