Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon bittikten sonra telefonla arayarak yeniden anlaşmak için söz aldığı deneyimli futbolcu, kararını değiştirerek sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu. Serbest kalan Uğur'un Giresunspor'la prensipte el sıkıştığı iddia edildi. Geçen sezon stoper olarak görev alan tecrübeli krampon kırmızı-lacivertli takımın ikinci kaptanıydı.



Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Formasını üç yıl gururla terlettiğim Altınordu'yla yollarımı ayırmış bulunmaktayım. Başta Seyit Mehmet Özkan başkanımız olmak üzere Hüyesin Eroğlu hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Altınordu sevdalılarına da vermiş oldukları destekler için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da Erdoğan, Serkan ve Deniz'den sonra Uğur kulüple vedalaşan dördüncü isim oldu. Mirkan ve Murat da yapılan teklif sonrası imza atmadı.



?ÖZKAN: "ÇOCUK SİZİN FUTBOLCU BENİM"

Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye çapında tanınan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden, "Çocuk sizin futbolcu benim" başlığıyla yaptığı açıklamada genç sporcu velilerine mesaj gönderdi. Başkan Özkan şu ifadelere yer verdi: "Hey babalar, çocuklarınızın futbolculuk mesleği yaşamı üzerinde sizden fazla hakkım var. 23 yaşları bitinceye kadar çocuk sizin, futbolcu benim. Ondan önce benim rızam olmadan yapacağınız her türlü girişimde hakkımı helal etmem. 23 yaş bitinceye kadar Altınordu, 24 yaştan itibaren para. Hakkımı vallahi billahi helal etmem. Seyit Mehmet Özkan, çocuklarınıza evlat muamelesi yapan adam" açıklamasını yaptı.