Samu’yu alıyoruz
Krallıkta zirvede olan Paraguaylı golcünün tapusunu alacaklarını doğrulayan Yardımcı, “Onu kimseye kaptırmayız, bonservisinin yarısı için 1.2 milyon dolara anlaştık” açıklamasını yaptı
HOROZ'A PRİM DESTEĞİ
Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik galibiyetle 17 hafta sonra düşme hattından çıkan Denizlispor'un primleri, Balıkesir maçı öncesinde dağıtıldı. Başkan Mustafa Üstek, galibiyet için 10'ar bin TL verdiklerini ve toplam 400 bin TL maç başı alacaklarını da dağıtılacağını açıkladı. Teknik direktör Fatih Tekke, "Balıkesir'e galibiyet için gidiyoruz" dedi.
SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
İsmail Kartal, "Denizli maçı geride kaldı. Bizi bu noktaya getiren oyuncularım, kalan haftalarda kazanarak hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkaracak" diyerek takımına sahip çıktı
Denizli deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek zirve yarışında yara alan Ankaragücü'nde, teknik direktör İsmail Kartal'dan takımını destek geldi. Denizlispor maçını unuttuklarını dile getiren Kartal, "Bir kazaydı ve geride kaldı. Artık önümüzdeki haftalara bakmak zorundayız. Giresunspor maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz. Bizi buralara getiren oyuncularım, kalan haftalarda kazanarak hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkaracak" dedi. DENİZLİ maçında taraftar olayları nedeniyle, Başkent ekibine verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı. Sarı-lacivertli taraftarların, bugün 15.00'teki Giresun maçı öncesinde tesislerin önünde buluşacağı ve takıma konvoy halinde stada kadar eşlik ederek destek vereceği öğrenildi.
ÖZKUL: ANKARA'DAN ZAFERLE DÖNELİM
LİGİN ikinci yarısında dibe vuran Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. İki takımın da hedefinin kazanmak olduğunu vurgulayan Özkul, "Biz iyi motive olduk, oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.
İZMİR'DE KADER DERBİSİ
Haftanın maçında Altay'a konuk olacak Karşıyaka, yarın derbiden mağlup ayrılırsa 38 yıl sonra 3. Lig'e düşebilir
TFF 2. Lig Beyaz Grup, bu hafta İzmir derbisine sahne olacak. Yükselme mücadelesi veren Altay ile ligde kalmak için çabalayan Karşıyaka yarın 15.00'te İzmir Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Altay'ın şampiyonluk yolundaki kritik virajlarından olan mücadele, Kaf- Kaf için ise ayrı bir önem taşıyor.
FETHİYE KAZANIRSA ...
18 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-yeşilliler, karşılaşmadan puansız ayrılması halinde 2. Lig'e veda edebilir. Kaf-Kaf'ın 10 puan önündeki Fethiyespor, Sakaryaspor engelini kayıpsız geçerse Karşıyaka, bitime 4 hafta kala ligden düşecek. İzmir ekibi son olarak 38 yıl önce 1979-80 sezonunda 3. Lig'de mücadele etmişti.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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