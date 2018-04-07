Samu’yu alıyoruz – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Samu’yu alıyoruz

    Samu’yu alıyoruz

    Krallıkta zirvede olan Paraguaylı golcünün tapusunu alacaklarını doğrulayan Yardımcı, “Onu kimseye kaptırmayız, bonservisinin yarısı için 1.2 milyon dolara anlaştık” açıklamasını yaptı

    hedefine emin adımlarla ilerleyen , çalışmalarına da başladı. Yeşil-mavililer, lige damgasını vuran Paraguaylı forvet Braian Samudio'nun tapusunu almak için harekete geçti. Sezon başında Brezilya ekiplerinden Guarani'den kiralanan 22 yaşındaki golcü için gerekeni yapacağını belirten kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Biraz pahalı ama bizzat mayıs başı gibi Paraguay'a giderek uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağız" diyerek transferi doğruladı. diğer yarısı İŞ ADA MINDA SAMUDİO'nun bonvervisinin yarısı için 1.2 milyon dolara anlaştıklarını belirten Yardımcı, "Bütün görüşmeler yapıldı ve bizi bekliyorlar. Bonvervisinin diğer yarısı da bir iş adamının ama satmak istemiyor. Spor kamuoyu şunu bilsin: Biz onu kimseye kaptırmayız. Başka Samudio'lar için de araştırmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    HOROZ'A PRİM DESTEĞİ
    Ankaragücü karşısındaki 3-1'lik galibiyetle 17 hafta sonra düşme hattından çıkan Denizlispor'un primleri, maçı öncesinde dağıtıldı. Başkan Mustafa Üstek, galibiyet için 10'ar bin TL verdiklerini ve toplam 400 bin TL maç başı alacaklarını da dağıtılacağını açıkladı. , "'e galibiyet için gidiyoruz" dedi.

    SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
    , " maçı geride kaldı. Bizi bu noktaya getiren oyuncularım, kalan haftalarda kazanarak hak ettiğimiz 'e çıkaracak" diyerek takımına sahip çıktı
    deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek zirve yarışında yara alan Ankaragücü'nde, 'dan takımını destek geldi. Denizlispor maçını unuttuklarını dile getiren Kartal, "Bir kazaydı ve geride kaldı. Artık önümüzdeki haftalara bakmak zorundayız. Giresunspor maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz. Bizi buralara getiren oyuncularım, kalan haftalarda kazanarak hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkaracak" dedi. DENİZLİ maçında taraftar olayları nedeniyle, Başkent ekibine verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası tarafından onandı. Sarı-lacivertli taraftarların, bugün 15.00'teki Giresun maçı öncesinde tesislerin önünde buluşacağı ve takıma konvoy halinde stada kadar eşlik ederek destek vereceği öğrenildi.

    ÖZKUL: ANKARA'DAN ZAFERLE DÖNELİM
    LİGİN ikinci yarısında dibe vuran Giresunspor'un başkan yardımcısı , Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. İki takımın da hedefinin kazanmak olduğunu vurgulayan Özkul, "Biz iyi motive olduk, oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

    İZMİR'DE KADER DERBİSİ
    Haftanın maçında Altay'a konuk olacak Karşıyaka, yarın derbiden mağlup ayrılırsa 38 yıl sonra 3. Lig'e düşebilir
    TFF 2. Lig , bu hafta derbisine sahne olacak. Yükselme mücadelesi veren Altay ile ligde kalmak için çabalayan Karşıyaka yarın 15.00'te Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Altay'ın şampiyonluk yolundaki kritik virajlarından olan mücadele, Kaf- Kaf için ise ayrı bir önem taşıyor.
    FETHİYE KAZANIRSA ...
    18 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-yeşilliler, karşılaşmadan puansız ayrılması halinde 2. Lig'e veda edebilir. Kaf-Kaf'ın 10 puan önündeki Fethiyespor, Sakaryaspor engelini kayıpsız geçerse Karşıyaka, bitime 4 hafta kala ligden düşecek. İzmir ekibi son olarak 38 yıl önce 1979-80 sezonunda 3. Lig'de mücadele etmişti.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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