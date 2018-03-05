Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da dönemi sona erdi

    Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

    'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine , Kulüp Başkanı Bayram Algül ile görüştü. Görüşmenin ardından istifasını sunan Osman Köylü daha sonrasında futbolcular ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

    Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor'un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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