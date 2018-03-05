Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor'un başında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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